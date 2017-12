Diversi gli eventi in programma per il Capodanno a Roma. A partire dalle ore 12 alle 15,30, ci sarà la maratona We Run Rome, che conta oltre diecimila iscritti, che partirà e arriverà alle Terme di Caracalla, passando per le strade più belle e suggestive della Capitale, come piazza Venezia e Villa Borghese. In serata al Circo Massimo è in programma la grande festa per salutare il nuovo anno. Già dalle 19 scatteranno le chiusure al traffico su via del Circo Massimo, via dell’Ara Massima di Ercole e via dei Cerchi. Fino a cessate esigenze saranno deviate le linee di bus.

Capodanno al Circo Massimo.

L’evento del Circo Massimo, 201∞ Roma illumina l’infinito, inizierà con La Sveglia dei Gladiatori Live con Geppo e Ignazio Failla, versione live del celebre programma di Dimensione Suono Roma, che darà il via alla serata intrattenendo il pubblico con musica, gag e allegria fino all’arrivo degli ospiti internazionali: La Fura dels Baus. La Fura dels Baus ospiterà all’interno del suo racconto Tosca per un omaggio musicale alla Capitale. 120 sono i protagonisti coinvolti, fra attori, danzatori e figuranti attesi sul palco. A mezzanotte si terrà il conto alla rovescia per festeggiare il 2018. Seguirà l’accensione delle luci del Palatino e dell’area archeologica che si affaccia sul Circo Massimo. Dopo la mezzanotte si festeggerà con il VJ SET “Dimensione Suono Roma Special Party”, con Ignazio Failla e dj Mauro Zavadava Mandolesi e vj Giandomenico Pallotta.

Primo gennaio: la Festa di Roma.

Il 1 gennaio è in programma la Festa di Roma con muscisiti e artisti di strada nella zona del centro storico. Dalle 7 alle 24 scatterà il divieto di transito lungo: piazza dell’Emporio, lungotevere Aventino, lungotevere dei Pierleoni, lungotevere de’ Cenci, ponte Palatino, via di Santa Maria in Cosmedin, via Petroselli, via del Foro Olitorio, via del Teatro Marcello, via dei Cerchi, via dell’Ara Massima di Ercole, via della Greca, via del Circo Massimo. Le linee di bus nell’intera zona saranno deviate.

