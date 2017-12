Nella città di Salerno cresce di momento in momento l’attesa per il concertone di Capodanno con Fiorella Mannoia. Il capoluogo campano, sede delle ormai famose luminarie, ospita, com’è ormai tradizione consolidata, un concerto di fine anno nel quale si esibisce una stra nazionale. Quest’anno la protagonista attesa è Fiorella Mannoia che attraverso un video ha rivolto a tutti i salernitani un caloroso invito a recarsi in Piazza Amendola.

Fiorella Mannoia, Capodanno 2018 a Salerno: il programma.

Il programma è stato già reso pubblico: si inizia alle ore 21.45 per finire alle 24.00 con il tradizionale e classico brindisi di buon augurio per l’anno che arriva. Subito dopo avrà luogo lo spettacolo dei fuochi artificiali, anche questo tradizione consolidata della città del Golfo. Sul palco con la Mannoia ci sarà Serena Autieri che condurrà la serata. La Mannoia non solo canterà i suoi successi più famosi, ma farà felici i propri fan anche con il repertorio più recente, con le ultime canzoni. Fiorella la “Combattente” sarà accompagnata da un gruppo composto da cinque elementi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA