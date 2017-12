Giulia De Lellis ha litigato con Barbara D’Urso? E’ questa la domanda che da settimane circola sul web e sui social. Chi ha guardato le ultime puntate di Pomeriggio 5 e Domenica Live, andate in onda dopo la finale del GF Vip 2017, ha sicuramente notato che Giulia De Lellis non è mai stata ospite nel salotto tv di Barbara D’Urso, come gli altri inquilini della casa più spiata d’Italia.

Perché si è rifiutata di partecipare a Pomeriggio 5 e Domenica Live?

Un’assenza che non è passata inosservata visto che fino a poche settimane prima dell’ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, la De Lellis vestiva i panni di opinionista fissa da Barbara D’Urso sia a Pomeriggio 5 che Domenica Live. Nei scorsi giorni, è girata la voce che dietro il rifiuto della De Lillis, ci sarebbe Belen Rodriguez che avrebbe consigliato, come ha fatto con i suoi fratelli Cecilia e Jeremias, di non partecipare ai programmi di Canale 5 condotti dalla D’Urso.

Molte volte infatti la D’Urso ha affermato: “Noi siamo orgogliosi che la nostra trasmissione sia scelta solo dagli artisti” e ancora “Faccio il 22% di share anche senza i Rodriguez”. Al momento non si conosce ancora quella che potrebbe essere la verità dei fatti circa questa assenza, anche se in moltissimi hanno notato che anche il fidanzato di Giulia, Andrea Damante, per tutta la durata del reality show non ha mai preso parte alle trasmissioni pomeridiane di Barbara D’Urso. Giulia, nelle diverse interviste rilasciate ai giornali in queste ultime settimane post finalissima del reality show, non ha mai parlato della sua assenza nei programmi della D’Urso.

