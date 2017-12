Guida tv completa di stasera domenica 31 dicembre 2017: tutti i programmi televisivi in prime time delle tre reti Rai. Ecco le ultime anticipazioni e news di questa domenica, sulla prima serata delle tre reti nazionali: su Rai 1 verrà trasmessa la trasmissione L’anno che verrà. Quest’anno, per la prima volta nella sua storia, Maratea, incorniciata nel Golfo di Policastro, incastrata tra i monti, affacciata sul Mar Tirreno e sotto la gigantesca e suggestiva statua del Redentore, diverrà la spettacolare cornice del Capodanno di Rai1. Dalla Basilicata, terra di paesaggi straordinari, inconsueti e magici, territorio che anno dopo anno conquista attenzione internazionale per la sua bellezza, il pubblico di Rai1 sarà invitato a trascorrere il 31 Dicembre con tanta musica.

Su Rai 2 andrà in onda il film Disney Gli Aristogatti. Una ricca signora nomina suoi eredi la sua gatta Duchessa e i suoi tre cuccioli. Il maggiordomo Edgar non prende bene la decisione e tenta di smarrirli lontano… Su Rai 3 andrà in onda il film All’inseguimento della pietra verde.

Guida tv di stasera, domenica 31 dicembre 2017: le ultime news e anticipazioni sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

Stasera, domenica 31 dicembre 2017 sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Retequattro, alle ore 21:15, andrà in onda il film Il discorso del Re. Bertie, Duca di York e secondogenito di Re Giorgio V d’Inghilterra, è afflitto da una grave forma di balbuzie. Quando il fratello Edoardo VIII abdica, Bertie viene incoronato come Re Giorgio VI. Su Canale 5 vedremo Wind Capodanno in musica, con tanti ospiti tra cui Alexia, Annalisa, Benji & Fede, Michele Bravi, Alex Britti, Federica Carta, Fred De Palma, Elodie, Francesco Gabbani, Chiara Galiazzo, L’Aura, Marco Masini, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Nesli, Noemi, Gabry Ponte, Riki, Ron, Enrico Ruggeri, Sergio Sylvestre, Anna Tatangelo, Thomas, Mario Venuti, Michele Zarrillo.

Su Italia 1, sempre alle 21:10, andrà in onda il film Fantozzi. Stasera La7 trasmetterà il film The Women. Mary Haines è una stilista e sembra avere tutto dalla vita: una bella casa, un ricco marito, un’adorabile figlia di 11 anni, una carriera nell’azienda di famiglia creata da padre. Anche la sua migliore amica Sylvie Fowler vive una vita altrettanto perfetta…

