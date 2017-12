Linea Verde, le nuove anticipazioni. Oggi domenica 31 dicembre 2017, andrà in onda l’ultimo appuntamento dell’anno con Linea Verde. Il 2018 si prepara ad essere celebrato come l’anno del cibo e, conseguentemente, del paesaggio italiano. Per secoli l’agricoltura ha plasmato il paesaggio delle nostre campagne rendendolo un’attrazione per il turismo enogastronomico. Per raccontare tutto questo Linea Verde ha scelto la Toscana come esempio, virtuoso, del nostro Paese. Daniela Ferolla e Patrizio Roversi andranno alla scoperta del Senese, area che vanta “perle” di tradizione e cultura gastronomica come Pienza, la Val D’Orcia, Siena e San Gimignano.

Linea Verde, oggi un magnifico viaggio attraverso la Toscana!

Un viaggio tra vini di lunga tradizione e successo, cinte senesi, pecore e pecorini di Pienza, mulini artigianali e molto altro. Il viaggio dei conduttori terminerà con la proposizione di ricette tipiche per il Capodanno in piazza a San Gimignano. L’appuntamento è domenica 31 dicembre, come sempre alle 12.00 su Rai1.

