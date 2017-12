Soleil Sorgè, le ultime news. Soleil Sorgè sembra proprio aver mandato una frecciatina all’ex fidanzato Luca Onestini. L’ex corteggiatrice di ‘Uomini e Donne‘, che ha lasciato il tronista mentre lui si trovava nella casa del ‘Grande Fratello Vip 2017‘, ha raccontato in un’intervista a ‘Coming Soon‘ di quanto sia felice delle decisioni prese nell’ultimo periodo, tra cui, appunto, quella di dire addio a Luca.”Sono assolutamente una donna felice: è un momento fantastico sia per quanto riguarda l’aspetto lavorativo che la vita sentimentale. C’è stato un bel trambusto prima di arrivare a questo punto, però sono assolutamente felice di tutte le decisioni che ho preso, ma sono state tutte dettate dal mio istinto e da tante scelte razionali e non potrei essere più felice di quello che ho fatto“, ha spiegato.

Soleil Sorgè si racconta a Cooming Soon e parla di Uomini e Donne.

La Sorgè si è poi detta soddisfatta anche di aver fatto l’esperienza nel programma ‘Uomini e Donne‘. “E’ stata un’esperienza che senza ombra di dubbio mi ha portato tantissimo, è stata un vulcano di emozioni e ha sbloccato in me tante cose che prima trattenevo, mi ha aiutato a smuovere un po’ tutte quelle emozioni che nella vita di tutti i giorni tendo a reprimere. Quindi per quell’aspetto la rifarei senza ombra di dubbio. Per quanto riguarda lo stress emotivo che mi ha portato e per il dover condividere le mie emozioni con il mondo, non lo so se la rifarei altrettanto, questo no”, ha concluso.

