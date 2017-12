Nascerà l’amore tra Luca Onestini e Ivana Mrazova? Luca Onestini, ex tronista di Uomini e Donne, e la modella Ivana Mrazova terminata l’esperienza nella casa del Grande Fratello Vip, sono sempre più uniti. I due ex gieffini, hanno passato insieme moltissimo tempo prima di separarsi per le festività di Natale. Luca Onestini è stato impegnato con le serate in discoteca, invece Ivana Mrazova è andata per trascorrere le vacanze con la sua famiglia in Repubblica Ceca.

Ma i due si sono scambiati like e dediche sui social. Infatti, hanno pubblicato delle bellissime canzoni d’amore. Ivana che alla musica ha aggiunto un commento: “teniamoci strette le persone speciali… o è Natale tutti i giorni non lo è mai“. Luca, ha risposto con “Ragazza Paradiso” di Ermal Meta. Poi ancora, lei manda emoticon sognanti con occhi a cuoricino alle dirette di lui e poi insegna alla bellissima nipotina il mantra di Onestini “Batti le mani, schiocca le dita, umore alto tutta la vita” con il commento “piccole bomberine crescono”.

Grande attesa per il debutto televisivo di Ivana Mrazova.

Ivana Mrazova sarà al fianco di Nicola Savino in “90 Special”. Il programma andrà in onda, il 17 gennaio, in prima serata su Italia 1 e celebrerà gli ultimi 10 anni del vecchio secolo attraverso le trasmissioni cult, la musica, i protagonisti, i giochi, le mode e le tendenze. Luca Onestini ha testimoniato la sua felicità per Ivana anche attraverso i social: “Brava la nostra pipistrilla! Dal 17 gennaio tutti sintonizzati… dajeee #90Special”. Ha ricevuto i complimenti anche da Giulia De Lellis e Raffaello Tonon.

