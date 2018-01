Calciomercato, le ultimissime. Offerta del Manchester United: 79 milioni più Mkhitaryan per l’argentino Dybala, Mourinho lo vuole a tutti i costi. L’ex tecnico del Milan Montella si accorda con gli andalusi: sabato la presentazione. Dal Brasile: Adriano sogna il rientro a 36 anni.

Paulo Dybala non si tocca, resta saldo alla Juventus.

La Juventus ha rifiutato una maxi offerta del Manchester United per la stella argentina: Mourinho ha messo sul piatto 79 milioni di euro e il cartellino dell’armeno Henrikh Mkhitaryan, ma la risposta dei bianconeri – stando a quanto scrive il ‘Sun’ – è stata negativa. Il tabloid inglese ha riportato che per acquistare il fantasista 24enne servirebbero almeno di 100 milioni di euro, una cifra che in passato è stata sborsata dallo United proprio per un ex juventino, Paul Pogba. Dybala sta vivendo un momento difficile: Massimiliano Allegri lo ha schierato titolare solo una volta nelle ultime 5 gare, in Coppa Italia col Genoa, mentre lo ha lasciato in panchina per 90′ nella sfida contro la Roma. La Juventus, però, non sembra al momento intenzionata a far partire il giocatore.

Montella nuovo allenatore del Siviglia

E’ ufficiale: Vincenzo Montella sarà il nuovo allenatore del Siviglia. L’ex tecnico del Milan, esonerato dal club rossonero a fine novembre dopo un pareggio col Torino, ha trovato un ‘principio d’accordo’ col club andaluso per un contratto valido fino al 2019. Ad annunciarlo è proprio la società spagnola, tre Europa League consecutive conquistate dal 2014 al 2016 e ottava nel ranking Uefa. Venerdì il tecnico firmerà la risoluzione del contratto con il Milan, dopodiché volerà a Siviglia per firmare il nuovo accordo. Sabato mattina sarà in campo per dirigere il primo allenamento con la sua nuova squadra, per poi essere presentato. In Spagna riinizierà dal quinto posto in classifica (a-2 dal Real Madrid) e dagli ottavi di finale di Coppa del Re – 3 gennaio sfida al Cadice, la sua prima gara in biancorosso – e di Champions League, nei quali troverà di fronte il Manchester United. L’esordio in campionato, invece, il 6 di Gennaio nel derby contro il Betis.

Adriano è pronto a rientrare all’età di 36 anni.

Sembrava essersi ritirato, ma l’ex centravanti dell’Inter Adriano è intenzionato a rientrare nel calcio. A 35 anni l’Imperatore ha strizzato l’occhio al Gremio campione della Copa Libertadores. Il suo sponsor, infatti, sarebbe proprio il tecnico Renato Portaluppi, che sta cercando di convincere la dirigenza a offrire un contratto all’attaccante. Adriano è stato chiaro a riguardo: “Sto cercando di rimettermi in forma, di non prendere peso, credo di essere sulla strada giusta”, ha dichiarato. “Non solo i tifosi ma anche la mia famiglia aspetta che torni in campo. Vedremo cosa succederà, sto cercando di lavorare bene per rientrare il prima possibile”. L’ex Inter ha giocato tre gare, segnando un gol, nel Miami United nel 2016, ma non gioca più di 10 gare in una singola stagione addirittura dal 2010.

