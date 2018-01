Cristina Chiabotto spiega il motivo della rottura con Fabio Fulco

Cristina Chiabotto, confessa perchè ha lasciato Fabio. Dopo pochi mesi dalla rottura della relazione, che durava da dodici anni, Cristina spiega il motivo della sua scelta sentimentale al settimanale Oggi. I due si sono conosciuti e innamorati nel 2005 durante il programma Ballando con le Stelle.

La confessione di Cristina Chiabotto.

L’ex miss Italia spiega al settimanale Oggi: “Purtroppo alla fine, non ero sicura di formare una famiglia con Fabio“, ha poi aggiunto:”Ci siamo dati tantissimo e nel darsi ci siamo esauriti Fabio mi ha conosciuto che ero una ragazzina di 19 anni”. “Sono triste. Senza Fabio è come se mi avessero tolto un braccio. Sto facendo un viaggio pazzesco, alla scoperta di me”. Ha poi spiegato: “Lui ha aspettato fino a quando ha potuto. Poi quando ha capito che non mi sarei mai decisa a fare il grande passo, mi ha posto davanti a un bivio. Ci siamo visti a Torino, a inizio agosto. Dopo litri di lacrime, ho detto: ‘Se capirò che sei tu, ti correrò dietro’. Ho passato un’estate da incubo e pure l’autunno è stato duro. Ma non sono ancora corsa da lui”. Riguardo al presunto flirt con il cestista Giuseppe Poeta, dice: “Lui è fidanzato e io non sono pronta per un nuovo amore”.

Il messaggio dell’attore Fabio Fulco su instagram.

L’attore, Fabio Fulco, ha scritto sul suo profilo Instagram “L’arte più bella é quella di rendere felici gli altri”aggiungendo degli hashtag, in particolare, l’hashtag #love. Dopo la sofferta fine della sua storia d’amore con Cristina Chiabotto, Fulco non ha mai perso le speranze di poter ritrovare nuovamente l’amore. Per il momento, l’attore non commenta la sua vita privata ma le indiscrizioni proseguono.

