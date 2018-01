Guida tv, tutti i programmi tv di stasera, lunedì 1 gennaio 2018 sulle reti Rai, Mediaset e La7

Guida tv completa di stasera lunedì 1 gennaio 2018: tutti i programmi televisivi in prime time delle reti Rai 1, Rai 2, Rai 3. Ecco le ultime anticipazioni e news di questo lunedì sulla prima serata delle tre reti nazionali. Su Rai 1 verrà trasmesso il film Roberto Bolle – Danza con me. Dopo il successo ottenuto con “Roberto Bolle – La Mia Danza Libera”, Rai 1 ripropone unUn grande show di cui Bolle non è solo protagonista ma anche Direttore Artistico. Su Rai 2 andrà in onda il film Disney Rapunzel – L’intreccio della torre. La principessa Rapunzel vive da sempre rinchiusa in una torre, in cui un giorno, per caso, trova rifugio il bel bandito Flynn Rider. Dal momento in cui Rapunzel mette gli occhi sul fuorilegge, Flynn si trova con le spalle al muro: è costretto a liberarla e a intraprendere con lei una fuga rocambolesca, in compagnia di un cavallo poliziotto e di un camaleonte. Su Rai 3 alle 21:00 andrà in onda il film Il gioiello del Nilo.

Guida tv di stasera lunedì 1 gennaio 2018: le ultime news e anticipazioni sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

Stasera sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Rete 4 andrà in onda il film cult Via col vento. Rossella è una giovane ereditiera del Sud, e non ha occhi che per l’aristocratico Ashley Wilkes. Lui però sposa Melania. Intanto scoppia la Guerra di Secessione… Su Canale 5 vedremo il film Natale a 4 zampe. Sara e Luca sono due giovani fidanzati con il sogno di aprire un “albergo a 4 zampe”: si tratta di una struttura a cinque stelle destinata ad ospitare gli animali nel massimo del confort e delle cure insieme ai loro padroni. Purtroppo tutte le loro richieste di finanziamento agli istituti bancari sono vane perché nessuno crede nel loro progetto finché non incontrano Antonio, un direttore di una banca molto affezionato alla sua cagnolina Sophie che decide di finanziare l’idea dei ragazzi.

Su Italia 1, sempre alle 21:10, andrà in onda il film Indipendence day. Stasera La7 trasmetterà il film Cowboy con il velo da sposa. Sharon McKendrick ha 13 anni e vive a Boston con la mamma. Susan Evers ha 13 anni e vive con il papà in Californiana. Le due ragazze si incontrano in un campeggio estivo e si accorgono di somigliarsi come due gocce d’acqua. Questa non è solo una coincidenza: le due scoprono di essere sorelle gemelle! I genitori hanno divorziato quando le due erano in fasce, ma le ragazze sono convinte che papà e mamma si amino ancora…

