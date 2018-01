Novità dall’Inps per i beneficiari del SIA. Le ultime novità per i nuclei familiari beneficiari del SIA, Sostegno inclusione attiva, sono state fornite dall’Inps. Con il messaggio n. 5187/2017, l’Ente previdenziale ha fornito informazioni circa la rivalutazione degli importi dei trattamenti economici di natura previdenziale, indennitaria o assistenziale.

Nel messaggio si ricorda che l’articolo 4, comma 3, lettera b), II, del decreto 26 maggio 2016, così come modificato dall’articolo 2, comma 1, lettera c) del decreto 16 marzo 2017, prevede che i nuclei familiari beneficiari del SIA, al momento della domanda e per l’intera durata dell’erogazione del beneficio, possano percepire trattamenti economici di natura previdenziale, indennitaria o assistenziale, a qualunque titolo concessi dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni, in misura non superiore a 600 euro mensili, elevabili a 900 in caso di presenza nel nucleo di persona non autosufficiente.

Rivalutazione degli importi dei trattamenti economici di natura previdenziale, indennitaria o assistenziale in caso di SIA.

L’Inps con il messaggio n. 5187 del 28 dicembre 2017 relativo al Sostegno inclusione attiva, ha informato che, a seguito della perequazione automatica dei trattamenti pensionistici previdenziali dell’Assicurazione Generale Obbligatoria, prevista dal Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 20 novembre 2017 ( pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 280 del 30.11.2017), in misura pari a 1.1% dal 1 gennaio 2018, gli importi dei suddetti limiti massimi sono rivalutati, per il 2018, rispettivamente a 606.6 euro e 909.9 euro. L’Ente ha chiarito che la procedura informatica di gestione del SIA è stata conseguentemente adeguata.Qui puoi trovare le ultime news e novità su riforma pensioni.

