Caterina Balivo, il look a Detto Fatto oggi, 2 gennaio 2018. Detto Fatto torna oggi, martedì 2 gennaio 2018, per aprire in allegria l’anno nuovo insieme con una nuova puntata. Caterina Balivo ed i suoi preparatissimi tutor tornano su Rai 2 per aprire l’anno con una puntata scoppiettante e ricca di consigli. La bella conduttrice, per questa giornata che ancora rientra nelle festività natalizie, ha scelto di indossare un grazioso abito rosso con dettagli in argento.

Detto Fatto, i tutorial di oggi, 2 gennaio 2018: cucina, moda sposa, tagli capelli.

A Detto Fatto oggi, 2 gennaio 2018, Pinella Passaro apre l’anno nuovo con un nuovo tutorial sulla moda sposa. La stilista salernitana propone alla sua giovane ospite tre abiti. Un abito è una sirena impreziosito da pizzo chantilly sul fondo impreziosito da ricami sul corpino, e presenta una conda di pizzo incastonato. Un altro abito, anch’esso una sirena, presenta un corpino che dà l’effetto di un top con una cintura gioiello ed una coda staccabile. L’ultimo abito è color cipria ed è composto da un’ampia gonna scintillante e da un top che lascia lo stomaco scoperto. Il primo tutorial di cucina dell’anno è proposto da Gian Luca Forino propone un ottimo panpepato natalizio. Toni Pellegrino realizza un nuovo taglio di capelli ad una giovane ospite, che desidera un haircut alla Paola Barale. L’effetto è sorprendente! Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, tutorial e news su Detto Fatto.

