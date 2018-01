A pochi giorni dalla separazione ufficiale tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, tanti i post su instagram rivolti al figlio Nathan Falco. Nei post nessuna allusione esplicita alla separazione. A pochi giorni da quella che sembra essere stata la separazione ufficiale e consensuale tra Flavio Briatore e Elisabetta Gregoraci – pare avvenuta proprio prima di Natale – è attraverso i social che gli appassionati di gossip riescono a carpire qualche notizia in più. Per ora infatti entrambi gli ex sposi non sembrano aver rilasciato dichiarazioni ufficiali circa la fine del loro matrimonio.

I post della Gregoraci su Instagram.

Tanti infatti i post lasciati dalla conduttrice di Made in Sud che alludono a un momento di dolore e di difficoltà, senza mai entrare nello specifico. Accanto a tali post non sono mancati tuttavia commenti spesso al vetriolo che alcuni haters le hanno rivolto relativamente ai presunti accordi economici post separazione – ossia l’assegno di mantenimento che dovrebbe ricevere -. Forse per evitare polemiche inutili, la Gregoraci ha preferito glissare sull’argomento e inaugurare il suo anno su Instagram – mentre si trova per le festività nel suo resort in Kenya – postando una foto dell’amato figlio Nathan Falco, sette anni, frutto degli undici anni d’amore con Briatore – si erano sposati nel 2008 -.

“Auguro di cuore ad ognuno di voi un 2018 strepitoso, felice e pieno di soddisfazioni, carico di positività, gioie e salute con le persone che vi amano, vi vogliono bene e vi apprezzano, ricordatevi che ognuno di noi non e’ mai solo, di fianco a noi ci sono persone vere e sincere. Nella vita si cade e ci si rialza sempre, basta crederci fino in fondo senza mollare mai. Vi abbraccio tutti. Auguri auguri auguri di cuore dalla vostra Eli”, così ha scritto sul suo profilo come augurio di buon anno ai suoi fan.

Briatore non rilascia per ora nessun commento.

Dal canto suo il noto imprenditore piemontese ha preferito per ora non lasciare commenti né su Instagram né altrove a proposito della fine del suo matrimonio. Al contrario ha postato sul suo profilo numerose foto della vacanza che sta trascorrendo proprio in compagnia del figlioletto Falco presso il “Billionaire Resort” in Kenya, precisamente a Malindi, insieme anche a molti volti noti dello spettacolo come Paolo Bonolis, Ezio Greggio, Lucio Presta con la moglie Paola Perego.

