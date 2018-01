Fisco, le novità del 2018. In materia fiscale il nuovo anno propone agli italiani che pagano le tasse, qualche agevolazioni e facilitazioni. Vediamole insieme. Novità per imprenditori e imprese Si segnala infatti un’accelerazione sui rimborsi dell’Iva. L’Agenzie delle Entrate infatti eseguirà i versamenti del dovuto direttamente sui conti correnti delle società, evitando così di passare sulle tesorerie provinciali e riducendo così notevolmente i tempi burocratici.

Le imprese che investano inoltre nella formazione digitale dei dipendenti avranno diritto a un credito d’imposta pari al 50% sulla spesa. In ambito occupazionale il fisco cerca di dare una mano a quello che ad oggi è il principale problema del nostro paese: le imprese che assumono giovani fino a 34 anni compiuti usufruiranno di una decontribuzione al 50% (al 100% nelle regioni del sud). Scatta inoltre la rottamazione delle cartelle esattoriali di Equitalia. Per mettersi in regola con le cartelle esattoriali è necessario inviare la richiesta entro il 15 maggio 2018.

Il calendario delle scadenze fiscali del 2018.

A proposito di tasse con la manovra appena provata, cambia anche la tempistica del calendario dei pagamenti. Slitta infatti al 31 ottobre il termine per la dichiarazione dei redditi, Irap e 770. La dichiarazione precompilata dovrà invece essere consegnata entro il 23 luglio. Infine i dati dello spesometro potranno essere trasmessi annualmente o semestralmente e si potranno correggere eventuali errori entro febbraio. Vantaggi per pendolari, casa e figli. Nel 2018 è previsto infatti uno sconto fiscale (del 19 %) sugli abbonamenti a bus, metro e ferrovie nel trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.

Fisco, tutte le novità in programma per il nuovo anno: agevolazioni per la casa!

Le novità fiscali di questo nuovo anno vanno a interessare anche la casa: sono infatti previste agevolazioni – con uno sconto del 36% per investimenti fino a 5000 euro – per la creazione di spazi verdi in edifici e immobili preesistenti, impianti d’irrigazione, pozzi e giardini pensili. Vengono inoltre rinnovati gli sconti per le ristrutturazioni e gli eco bonus. Particolare attenzione bisognerà poi prestare all’installazione di caldaie: le caldaie meno efficienti (di classe B) non usufruiranno di nessuna agevolazione fiscale. Quelle invece a condensazione di classe energetica A riceveranno invece uno sconto del 50% che, in caso di sistemi di termoregolazione superiori, potrà arrivare fino al 65%.

Per quanto riguarda il settore della famiglia, passa da 2840 a 4000 euro il tetto di reddito per cui i ragazzi fino a 24 anni che lavorano sono a carico della famiglia da un punto di vista fiscale. Infine un occhio speciale andrà anche alla cultura: scenderà l’Iva sui biglietti dei concerti (al 10%), per le imprese culturali a carattere innovativo ci sarà un credito d’imposta del 30% e non mancheranno agevolazioni anche per chi avvia una libreria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA