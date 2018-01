Guida tv completa di stasera martedì 2 gennaio 2018: tutti i programmi televisivi in prime time di Rai 1, Rai 2, Rai 3. Ecco le ultime anticipazioni e news di questo martedì sulla prima serata delle tre reti nazionali: su Rai 1 verrà trasmessa la partita dei quarti di finale di coppa Italia Napoli – Atalanta. Su Rai 2 andrà in onda il film Una notte al museo. Larry Daley è disoccupato da poco e divorziato, ed ha un figlio. Per poter mantenere il figlio, è costretto a trovarsi un lavoro qualsiasi nel giro di pochissimo tempo. Le prime ricerche non vanno nel modo sperato e quando gli viene offerto un posto come guardiano notturno al Museo di Storia Naturale di New York, Larry non esita un attimo e accetta l’incarico. Ma già durante la prima nottata di lavoro si inizia a comprendere che qualcosa di assolutamente paranormale si sta materializzando davanti i suoi occhi…

Rai 3 alle 21:00 andrà in onda il film Tristano e Isotta.Tristano viene gravemente ferito in battaglia, e viene ritenuto morto dai suoi compagni. Per questo, viene messo su una barca e lasciato andar per mare. La barca raggiunge le coste irlandesi e il caso vuole che la prima a trovare il suo corpo esanime, ma ancora in vita, sia Isotta, una principessa irlandese, legata da una parentela con il Re Donnchadh. I due ragazzi s’innamorano follemente, ma la loro storia finirà in tragedia…

Guida tv di stasera martedì 2 gennaio 2018: le ultime news e anticipazioni sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

Stasera scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time sulle reti Mediaset. Su Retequattro, alle ore 21:15, andrà in onda il film Il ragazzo di campagna. Artemio vive in un paesino isolato dal mondo in mezzo alla campagna. Artemio è deciso ad andarsene e coglie l’occasione quando gli viene proposto di sposare la terribile Maria Rosa. Su Canale 5 vedremo la serie tv Victoria, con gli episodi Matrimonio reale e Il marito della regina. Su Italia 1 vedremo il concerto Neck in Arena. La7 propone il programma di Andrea Purgatori Atlantide – Storie di uomini e di mondi, con nuovi documentari e racconti di storia che vanno dall’arte a momenti del nostro passato prossimo.

