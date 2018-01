Ultime news su i concorrenti che parteciperanno all’Isola dei famosi 2018. Mancano poche settimane all’inizio della nuova edizione dell’Isola dei famosi. Il 22 gennaio Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino, nel ruolo di inviato in Honduras, daranno al via alla nuova edizione del reality show, in prima serata su Canale 5. Non sono stati ancora ufficializzati da parte di Mediaset i nomi dei concorrenti che partiranno per l’Honduras. Molti i nomi dei probabili concorrenti circolati nelle scorse settimane che potrebbero partire per l’Honduras. Vediamo insieme chi parteciperà al reality show e chi ha rifiutato.

Isola dei famosi 2018: i nomi dei concorrenti confermati.

Nella lista dei concorrenti sicuramente confermati, spiccano il nome dell’ex partner di Cecilia Rodriguez, Francesco Monte, e quello di Elettra Lamborghini, la cui presenza dovrebbe essere quasi certa. Nella lista dei probabili naufraghi dovrebbero anche esserci Bianca Atzei, Cecilia Capriotti, Bianca Balti, Alessia Mancini, Corrado Tedeschi e la blogger Chiara Nasti. Molto probabili anche la partecipazione di Nadia Rinadi, Eva Henger, Giulia Salemi, Francesca Cipriani, Brigitte Nielsen, Marco Ferri, Kaspar Capparoni, Craig Warwick e Nino Formicola.

Il nome del concorrente che non parteciperà al reality.

Fabrizio Bracconeri, conosciuto per il suo ruolo di Bruno Sacchi nella serie I ragazzi della III C e poi per la sua partecipazione come usciere nel programma Forum. Ha lasciato un post su Twitter dove ha chiesto un favore ai suo follower: “Posso chiedervi una cortesia? NON mandatemi messaggi privati chiedendomi dell’Isola dei famosi, IO NON FARÒ L’ISOLA e oltre tutto NON SO NULLA SUL CAST VE LO GIURO, non voglio sembrare scortese ma è la verità grazie”.

