Olimpiadi Invernali 2018, le ultime news. Primi segnali di apertura pacifica con la Corea del Nord di Kim Jong: possibile partecipazione di atleti del nord alla competizione che si svolgerà a Seul. I giochi pretesto di pace tra Corea del Nord e Corea del Sud Sono in molti a guardare con ottimismo le prossime edizione dei giochi olimpiaci invernali che si terranno nella contea di Pyeongchang, nella Corea del Sud, dal 9 febbraio al 25 febbraio prossimi.

Olimpiadi Invernali 2018: si parte il 9 febbraio fino al 25 febbraio 2018!

E’ stata infatti accolta con una certa apertura da parte di Seul la richiesta di far gareggiare alla kermesse sportiva atleti della Corea del Nord. Questo segnale distensivo tra le due Coree sarebbe partito in particolare proprio dal discorso di fine anno tenuto dal dittatore nordcoreano Kim Jong – un durante il quale si sarebbe mostrato propenso a inviare una delegazione di atleti nord coreani alle prossime olimpiadi.

Olimpiadi Invernali 2018: un segnale di distensione tra Corea del Nord e del Sud.

A sua volta il governo della Corea del Sud ha accolto positivamente le parole di Kim proponendo un tavolo di discussione in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo, per discutere della partecipazione alle prossime Olimpiadi e di altri questioni. Sembra dunque che i XXIII Giochi Olimpici invernali – si tratta della seconda edizione di olimpiadi organizzate nella Corea del sud – possano portare uno spiraglio di pace tra le due Coree.

Secondo alcune voci, le prime riunioni tra i rispettivi rappresentanti politici potrebbero svolgersi già il prossimo 9 gennaio: tanta la speranza anche da parte del Comitato Olimpico Internazionale che i giochi possano essere l’occasione per favorire una riconciliazione, mettendo così da parte l’ormai nota diatriba tra Stati Uniti e Corea del Nord sulla questione nucleare. La qualificazione poi dei due pattinatori nord coreani Ryom Tae-ok e Kim Ju-sik a Oberstdorf in Germania in occasione di un concorso internazionale, sembra rendere sempre più concreta la partecipazione della Corea del Nord alle prossime olimpiadi.

