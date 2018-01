Oroscopo 2018, la classifica dei segni di Paolo Fox. Il 2018 è iniziato, e Paolo Fox ha rivelato le previsioni dei segni per questo nuovo anno. Pare che il 2018 sia l’anno dei Pesci, che riusciranno a raggiungere obiettivi e grandi risultati. Altro segno che vivrà un periodo d’oro in questo 2018 sarà la Vergine. Seguono il Capricorno, il Toro, il Gemelli ed il Sagittario. Questi sono i segni che vivranno un anno molto positivo, mentre meno fortunati saranno la Bilancia, che è al settimo posto nella classifica di Paolo Fox, seguita da Leone, Cancro, Scorpione, Ariete e Acquario.

Le previsioni per il 2018 dei segni, vediamo cosa accade per quanto riguarda il lavoro e l’amore.

Vista la classifica, vediamo cosa accadrà in questo 2018 segno per segno, grazie ai grafici dei segni. I Gemelli vivranno i mesi estivi in cui sarà particolarmente favorevole il lavoro, mentre durante tutto l’anno ci saranno nuovi incontri. Il Cancro vivrà un secondo periodo dell’anno entusiasmante per quanti riguarda il lavoro. Il Leone vivrà, per quanto riguarda il lavoro, dei mesi estivi importanti, mentre verso la fine dell’anno ci sarà fortuna in amore. La Vergine vivrà buoni momenti lavorativi nei mesi centrali dell’anno, tra aprile ed ottobre, mentre per quanto riguarda l’amore il periodo migliore sarà quello estivo. La Bilancia avrà una seconda parte dell’anno positiva sia per l’amore che per il lavoro. Lo Scorpione, invece, vivrà un buon periodo lavorativo nei primi tre mesi dell’anno, mentre ad agosto ci saranno opportunità in amore.

Anche per il Sagittario i primi mesi dell’anno saranno positivi per quanto riguarda il lavoro, e agosto sarà un buon mese in amore. Il Capricorno vivrà un buon periodo di lavoro nei mesi centrali dell’anno, tra aprile e settembre, mentre tutto l’anno sorriderà all’amore. L’Acquario vivrà un ottimo periodo lavorativo a giugno, mentre in amore il mese positivo sarà marzo. I Pesci vivranno un anno molto positivo per il lavoro, mentre i mesi migliori per l’amore saranno aprile e agosto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA