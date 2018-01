Tempo di saldi invernali. Come da tradizione, la prima settimana dell’anno vede l’inizio del periodo dei saldi invernali. Anche nel 2018, in date diverse a seconda delle regioni, sarà possibile effettuare acquisti a prezzi scontati. Martedì 2 gennaio i saldi cominceranno in Basilicata, il 3 in Val D’Aosta, mentre in tutte le altre regioni venerdì 5 gennaio, fatta eccezione per la Sicilia in cui gli sconti partiranno sabato 6 gennaio.

La Confesercenti prevede un’adesione particolarmente elevata di negozianti e consumatori: a partecipare alle prossime vendite di fine stagione saranno infatti circa 280mila attività commerciali, inclusa praticamente la totalità dei negozi di moda e di tessili, che praticheranno subito sconti del 30-40%. Interesse top anche tra i clienti: circa un italiano su due (il 47%) ha già deciso che approfitterà dell’occasione per fare almeno un acquisto, valutando di investire, mediamente, 150 euro a persona. I dati sono frutto di un’indagine condotta da Confesercenti su un campione di 600 commercianti e 1.500 consumatori.

I saldi invernali 2018.

“Quest’anno gli sconti di partenza saranno più alti della media, ed i saldi invernali somiglieranno un black friday ‘sotto casa’, solo più accessibile e di maggiore durata”, spiega Roberto Manzoni, Presidente di Fismo Confesercenti. “E in più con tutti i vantaggi del negozio tradizionale: conoscere i prodotti ed essere conosciuti dal commerciante, con cui si costruisce un rapporto di fiducia, e poter valutare toccando con mano i prodotti da acquistare. Un’occasione di risparmio per i consumatori, ma anche di vendita per le imprese, che cercano l’inversione di tendenza dopo l’ennesimo anno fiacco. Anche le vendite di Natale, seppure positive, sono state sotto le attese. E senza una ripresa sostenuta, il settore del commercio moda continua a soffrire: nel 2017 sono spariti altri 2.400 negozi, più di 6 al giorno”.

