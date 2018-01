Tempesta d’Amore tutte le anticipazioni e le trame delle puntate di martedì 2, mercoledì 3 e giovedì 4 gennaio 2018 – «Il figlio di Gottfried sotto accusa?» – Le anticipazioni di Sturm der Liebe, Tempesta d’Amore, ci fanno vedere che – grazie ai documenti portati alla luce da Desirée – Friedrich ha la chance di accusare Christoph di aver corrotto il parroco Rimpel, ma la faccenda si rivela un boomerang che si ritorce contro di lui, e finisce per cadere egli stesso in trappola!

Tempesta d’Amore tutte le anticipazioni e le trame delle puntate di martedì 2, mercoledì 3 e giovedì 4 gennaio 2018 – «Dissapori al Fürstenhof».

Intanto, secondo le anticipazioni di Tempesta d’Amore, nel circolo letterario del Fürstenhof, nascono i primi dissapori. Infatti André scopre che il critico gastronomico che dovrà decidere se assegnargli oppure meno l’agognata stella è lo stesso che ha lodato Tina durante l’esame per diventare chef. Konopka, così, non esita a chiedere aiuto alla ragazza e fa una singolare scoperta! Ella, nel frattempo, è sconvolta e tormentata dalla gelosia per essere stata tradita da William, proprio colui che considerava l’uomo della sua vita, e che intendeva sposare al più presto. Il giovane, intanto, rompe con Rebecca, colpevole ai suoi occhi per essersi intromessa in una questione che riguardava solo lui. In seguito, Newcombe raggiunge la sua amata, ma la ragazza gli dice che vuole lasciarlo perché ciò che le ha fatto è assolutamente imperdonabile: una scelta inattesa!

