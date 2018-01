Temptation Island 2018: indiscrezioni sul cast, Cecilia e Ignazio parteciperanno?

Ultime indiscrezioni sul cast Cecilia e Ignazio parteciperanno a Temptation Island? Temptation Island, il reality show di grande successo di Maria De Filippi, molto seguito dal pubblico Mediaset e boom di ascolti nel corso delle edizioni precedenti. Chi saranno le prossime coppie che si metteranno in gara in questa edizione 2018?

Anticipazioni su Temptation island 2018.

Le prime indiscrezioni rivelano che ha condurre la trasmissione ci sarà ancora una volta Filippo Bisciglia. È stato lui stesso a confermarlo, dopo che si era diffusa sul web, la notizia di un possibile altro conduttore. Le voci dicevano, infatti, che Filippo Bisciglia non avrebbe condotto il reality show, ma la notizia si è rivelata falsa. Quindi Filippo Bisciglia, condurrà la versione ‘classica‘ di Temptation Island ma non quella della versione ‘Vip‘ che dovrebbe partire su Canale 5 dal mese di settembre 2018.

Temptation island 2018: le possibili coppie di concorrenti.

Tra i possibili concorrenti potrebbero esserci anche Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, la coppia nata nella casa del Grande Fratello Vip. La coppia Moser-Rodriguez, sembrerebbe pronta a mettersi in gioco per testare la solidità e l’autenticità del loro sentimento. La presenza di Cecilia e Ignazio potrebbe portare a un vero e proprio “boom” di ascolti per la trasmissione. In quanto i due ragazzi, sono i più chiacchierati e discussi dell’anno 2017. Per il momento, Cecilia e Ignazio non hanno lasciato nessun commento riguardo la voce della loro partecipazione a Temptation Island 2018. Le registrazioni del reality show, dovrebbero iniziare intorno la metà di maggio e proseguire per circa tre settimane nel villaggio-resort in Sardegna che ospiterà le coppie.

