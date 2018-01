Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo sono in crisi? I due ragazzi siciliani stanno insieme da quasi tre anni e sono sposati da uno. La loro relazione d’amore nata nel programma di Uomini e Donne di Maria De Filippi. Dopo la loro partecipazione a Temptation Island, Teresa e Salvatore non sono apparsi molto in tv, tranne qualche partecipazione a Pomeriggio 5. Nonostante ciò i fan continuano a seguirli. Le ultime indiscrezioni dei mesi scorsi hanno parlato di una possibile gravidanza per Teresa e di una crisi tra i due. Ma, queste voci si sono rivelate false.

Teresa e Salvatore sempre più innamorati.

La coppia sembra più innamorata che mai, come testimonia il post pubblicato su Instagram a Natale. Ha scritto Teresa: “Il Natale è meraviglioso ma quando si è innamorati e lo si può trascorrere con una persona speciale come te, diventa magico!”.“Sono del parere che non importa quante cose hai … le cose materiali non servono se poi non hai un cuore per amare, per gioire e soprattutto per donare!!! Bisognerebbe spogliarsi di tutto quello che si ha per regalare un sorriso a chi ne ha bisogno…”.

Continua Teresa: “A chi in questo momento si trova solo/a … ecco questo sarebbe un bel regalo di Natale. Il mio augurio e proprio questo un Natale pieno è solo di amore.. per noi stessi e per gli altri !! Buona vigilia a tutti voi e grazie di essere sempre presenti nella mia vita !! #pacelove #natale #myfamily #mylove Dimenticavo ti amo da morire @salvodic1989”. Al momento Teresa si occupa solo di fare la moglie e la casalinga. Infatti, lei ha lasciato il lavoro a C’è posta per te. Teresa e Salvatore difendono con forza la loro privacy.

