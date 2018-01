Prima scaramuccia dell’anno per l’amatissima e seguitissima coppia formata da Andrea Damante e Giulia De Lellis. Sui social, nelle ultime ore, è stata pubblicata una “storia” dove vedevamo Andrea impegnato in un piccolo litigio con la sua fidanzata Giulia. Il video è stato pubblicato sul profilo ufficiale di lui ed è stato ovviamente visto da centinaia di migliaia di fan che seguono l’ex tronista su Instagram, curiosi di scoprire tutto ma proprio tutto sulla vita sentimentale dei Damellis.

La prima scaramuccia dell’anno per la coppia Damellis.

Andrea è apparso un po’ adirato nel momento in cui Giulia ha tagliato la lasagna che avevano preparato per il pranzo di Capodanno 2018 con un mestolo da cucina sbagliato.

Damante avrebbe preferito utilizzare un altro mestolo, Giulia non ha voluto ascoltarlo ed ha proseguito dritta per la sua strada, ed ecco che c’è stato questo piccolo litigio testimoniato anche dal video pubblicato su Instagram.

Nonostante questo piccolo litigio, però, i Damellis si preparano a vivere insieme questo 2018 d’amore che per loro potrebbe essere il vero anno della svolta.

Piccoli litigi a parte è l’anno della svolta per questa amatissima coppia.

I due fidanzati, reduci dall’avventura al GF Vip, infatti hanno ammesso più volte di essere fatti l’uno per l’altro e in particolar modo Andrea ha rivelato che in questi mesi in cui è stato distante dalla sua amata Giulietta, ha capito che è innamorato follemente di lei e che vuole averla al suo fianco come moglie e mamma dei suoi figli.

Si vocifera, infatti, che i Damellis stiano pensando seriamente di convolare a nozze: secondo i bene informati, infatti, la coppia Andrea-Giulia starebbe maturando la decisione di sposarsi e come vi dicevamo il fatidico matrimonio potrebbe avvenire proprio verso la fine del 2018.

© RIPRODUZIONE RISERVATA