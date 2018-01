Secondo figlio per Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi? Secondo le ultime news gossip, Beatrice Borromeo sarebbe incinta del secondo figlio. A dare la notizia è il settimanale “Chi”, nell’ultimo numero in edicola, che pubblica alcune foto della bella Beatrice in vacanza sulle Alpi insieme al marito Pierre Casiraghi e al loro primogenito Stefano. La coppia ha infatti accolto l’arrivo del nuovo anno a St. Moritz, in Svizzera, una delle mete più frequentate dal jet set internazionale in cerca di neve e piste da sci. Nelle foto si vedono la Borromeo e Casiraghi mentre passeggiano con il loro bambino, nato il 28 febbraio del 2017.

Beatrice e Pierre, le ultime news ad oggi, 3 gennaio 2018: la famiglia si allarga nel 2018!

Così a meno di un anno dalla sua nascita, il piccolo Stefano è già in attesa di un fratellino o di una sorellina. Mentre non distante da dove si trova la coppia, a Gstaad, sempre in Svizzera, il fratello di Pierre, Andrea, è in vacanza con la moglie Tatiana Santodomingo, che è invece in dolce attesa del terzo figlio. Insomma, il 2018 vedrà l’arrivo al mondo di molti nuovi membri della famiglia reale monegasca, che si allargherà e si incrementerà di nuovi sorrisi e di nuova allegria.

