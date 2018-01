Befana 2018 a Roma: gli eventi di sabato 6 gennaio e dell’intero weekend nella capitale

Arriva la festa dell’Epifania che “tutte le feste porta via”. Ma quest’anno cade di sabato, quindi la festività da un lato per molti lavoratori si “perderà” ma d’altro canto potrebbe essere un’ottima occasione per chiudere le vacanze con un weekend fuori. Ecco alcune proposte per chi volesse passare questa giornata o il fine settimana nella capitale.

La festa della Befana a Roma: alcune idee per l’Epifania.

Dopo essere stata al centro di numerose polemiche, torna tra le bancarelle la Befana di Piazza Navona, da sempre un appuntamento molto sentito dai romani e apprezzato dai turisti. La piazza con la fontana del Bernini è già piena delle bancarelle del mercatino natalizio e per il 6 gennaio la Befana in persona che si presterà a fare foto con grandi e piccini. Quest’anno per motivi di sicurezza la piazza sarà blindata con metal detector all’ingresso ed avrà un numero controllato di accessi.

A partire dalle ore 10.00 partirà lo storico corteo a Via della Conciliazione fino a Piazza San Pietro. Al corteo “Viva la Befana”, giunto alla 33esima edizione, parteciperanno oltre 1300 figuranti in abiti storici che con i Re Magi porteanno 3 doni simbolici a Papa Francesco. Il regolamento dell’evento consente a tutti i Comuni d’Italia, con le loro Istituzioni, Associazioni e Famiglie, di essere protagonisti o di contribuire alla preparazione del corteo. Il corteo unico nel suo genere è colmo di rievocazioni e di interpretazioni storiche e folcloristiche. Un evento completamente gratuito per grandi e piccini.

Il Gazometro Market bio e vintage, presenta il primo mercatino di prodotti biologici certificati e mondo vintage, tra stand di produttori biologici di frutta e verdura, miele, biscotti, prodotti da forno anche per vegani, laboratori per bambini e genitori.

Gli eventi di domenica 7 gennaio.

Anche per domenica 7 gennaio gli eventi non si fermano. Il Museo della Casina delle Civette, all’interno del parco di Villa Torlonia, è gratuito in occasione della prima domenica del mese per i residenti del Comune di Roma. E sempre domenica 7 gennaio è l’ultimo giorno per visitare il Christmas Village Viterbo aperto dalle ore 9.00 fino alle ore 22.30. L’intero centro storico di Viterbo si trasforma in un villaggio pieno di attrazioni, giochi, pista di pattinaggio e casette di legno con prodotti enogastronomici ed oggetti artigianali. Nei sotterranei di Palazzo Papale è possibile visitare il presepe al coperto più grande del mondo, un villaggio medievale perfettamente riprodotto in ogni particolare a grandezza naturale.

E la casa di Babbo Natale attende tutti i bambini tra piazza della Morte e via dei Pellegrini.A Porte di Roma, nell’area esterna del centro, nella piazza fronte Decathlon il divertimento è assicurato per bambini ed adulti alla pista di pattinaggio aperta per tutto il mese di gennaio da lunedì a venerdì 15:00-22:00 e sabato, domenica e festivi 10:00-22:00. Fino al 7 Gennaio 2018, la mostra 100 a presepi a Roma, i più classici presepi, affiancati da moderne installazioni.

