Befana 2018, i regali: la console Nintendo Switch

Regali hi-tech per la Befana 2018: la console Nintendo Switch.La console Nintendo Switch è il regalo perfetto per gli amanti del gaming che desiderano immergersi nel mondo Nintendo e dei suoi personaggi, come, ad esempio, il simpatico Super Mario.

La console può essere utilizzata con tre modalità di gioco differenti: modalità TV, collegando la console al televisore in modo da poter giocare assieme a parenti ed amici; modalità da tavolo, con uno schermo per due giocatori. Se non siete vicini ad un televisore, si può utilizzare lo stand integrato e con il Joy-Con si può giocare in due in modalità cooperativa o competitiva sfruttando lo schermo della console; modalità portatile, la console si può utilizzare anche da soli, come ad esempio durante i viaggi in auto. Nintendo Switch può essere collegata con altre console, fino ad un massimo di otto, per giocare in multiplayer cooperativo o competitivo.

Nintendo Switch: caratteristiche tecniche.

La console Nintendo Switch ha dimensioni 102 mm x 239 mm x 13,9 mm (con i Joy-Con collegati), peso di 297 g (Con i Joy-Con collegati: 398),Touch screen capacitivo / 6,2 pollici LCD / risoluzione 1280 x 720, processore NVIDIA Tegra, memoria di sistema 32 GB, connettività Wireless LAN (compatibile IEEE 802.11 a/b/g/n/ac) / Bluetooth 4.1 (solo per la modalità TV), risoluzione massima: 1920 x 1080, 60 fps, e Porta USB Type-C.

