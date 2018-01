Derby di coppa Italia per Juventus-Torino. Stasera all’Allianz Stadium, Juventus-Torino, affronteranno l’ultimo quarto di Coppa Italia per le semifinali. Il derby tra Juventus e Torino, andrà onda stasera, mercoledì 3 gennaio, su Rai1 alle 20,40. I bianconeri posso rallegrarsi per il ritorno di De Sciglio e di Pjanic. Però dovranno fare a meno di Buffon, Howedes e Cuadrado. A sostituire Buffon in porta ci sarà Szczęsny. In centrocampo ci saranno Benatia e Rugani, mentre i cursori di fascia Lichtsteiner e Asamoah. Nel 4-3-2-1 progettato da Allegri, sarà titolare Pjanic davanti alla difesa dopo i problemi fisici che lo avevano costretto a saltare il Verona. Al suo fianco, pronti Marchisio e Sturaro.Per i granata prosegue l’emergenza dopo l’ultimo turno di campionato con lo 0-0 contro il Genoa. È attraversa un momento delicato, alle sette assenze (Ljajic, Belotti, Lyanco, Ansaldi, Barreca, Edera e Bonifazi) si aggiunge la tensione con i tifosi, che hanno fischiato la squadra al termine della partita con i grifoni.

Le dichiarazioni di Massimiliano Allegri.

Massimiliano Allegri durante la conferenza ha dichiarato: “Non sottovaluteremo la partita, è un derby ed è una partita a sè. Indipendentemente dalle assenze del Toro noi ci prepareremo al meglio, perché la Coppa Italia è un obiettivo”. Poi ha aggiunto: “Ci saranno dei cambiamenti, ma non in un numero eccessivamente grande. Tra oggi e domani mattina deciderò”.

Probabili formazioni.

Per la Juventus (4-3-3): Szczesny; Sturaro (Lichtsteiner), Rugani, Chiellini, Asamoah; Marchisio, Bentancur, Pjanic (Matuidi); Dybala, Higuain, Douglas Costa (Bernardeschi). All.: Allegri. Per il Torino (4-3-3): Milinkovic-Savic; De Silvestri, N’Koulou, Moretti, Molinaro; Rincon, Valdifiori, Baselli; Iago Falque, Niang, Berenguer. All.: Mihajlovic

