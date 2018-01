Caterina Balivo, il look a Detto Fatto oggi, mercoledì 3 gennaio 2018. Detto Fatto torna oggi puntuale su Rai 2 con tanti interessanti tutorial. Siamo ancora in piene festività, ma per tanti di noi la vita ha ripreso la sua quotidianità, ed anche Detto Fatto abbandona tutorial adatti alle feste natalizie per proporre rubriche utili nella vita di tutti i giorni. Caterina Balivo ha fatto oggi il suo ingresso in trasmissione con un bellissimo abito blu elettrico.

Detto Fatto, i tutorial di oggi, 3 gennaio 2018: cucina, moda sposa ed i consigli dell’estetista cinica.

A Detto Fatto tornano i golosi tutorial di cucina di Alessandro Servida, che oggi propone degli ottimo dolcetti alla mela, chiamati “Il tempo delle mele”. Si tratta di morbidi dolcetti con pasta frolla ed un ripieno di squisita mela. Alessandra Rinaudo torna con un tutorial di moda sposa per aiutare la sua ospite a scegliere l’abito per il giorno più bello. Si tratta di tre abiti dallo stile principessa, uno con un corpetto dall’effetto tattoo floreale, uno impreziosito con pizzo chantilly ed un altro con il velo che presenta dettagli gioiello. A Detto Fatto torna l’estetista cinica Cristina Fogazzi svela alcuni trucchi per detergere la pelle mista (con olio di mandorla e con uno scrub con olio e farina di mandorle) e la pelle secca (con un detergente schiumogeno). Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, tutorial e news su Detto Fatto.

