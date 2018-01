Sabato 6 gennaio 2018, dalle 10 alle 18, alla Città della scienza, a Napoli, si festeggerà l’arrivo della Befana! Sarà una giornata all’insegna della scienza e del divertimento, nella tradizione di Città della Scienza: laboratori, esperimenti, osservazione delle stelle ed il 3 Science Show per grandi e piccoli.

Trascorrere l’Epifania 2018 alla Città della Scienza: coniugare scienza e divertimento.

In programma per la Befana 2018 un particolare “menu” a tema.

Innanzitutto osservazioni del cielo col telescopio nella piazza della musica e show sulle comete, a cura dell’Unione Astrofili Napoletana. Sempre a cura dell’Unione Astrofili Napoletani spettacolo e proiezioni stellari “La cometa dell’Epifania”.

Imperdibile il 3 Science show a cura de “Le Nuvole”: Epifania è questione di chimica (con curiosità e dimostrazioni scientifiche sui doni dei Re magi e i dolciumi della Befana); La Befana a cavallo di una cometa (con spettacolari effetti speciali di vapore acqueo …) e INcalzaNO gli insetti (per scoprirei segreti di queste incredibili creature predatori infallibili e capolavori del mimetismo).

Ci saranno dimostrazioni scientifiche di cucina molecolare per illustrare con semplici attività pratiche la tecnica dell’elettroforesi, a cura del Dipartimento di Biologia dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. Non mancheranno osservazioni al microscopio di organismi marini con fluorescenza, a cura della Stazione Zoologica Anton Dohrn. Per i più piccoli laboratori di pittura e illusioni ottica. Ultimo ma non ultimo Il Circo di Rudinì, spettacolo di animazione che incanta tutti. Dalle ore 10 alle 14 per tutti i bambini fino a 12 anni l’ingresso sarà gratuito.

