Guida tv completa di stasera mercoledì 3 gennaio 2018: tutti i programmi televisivi in prime time delle tre reti Rai. Ecco le ultime anticipazioni e news di questo mercoledì sulla prima serata delle tre reti nazionali: su Rai 1 verrà trasmessa la partita dei quarti di finale di Coppa Italia Juventus – Torino. Su Rai 2 andrà in onda il film Una notte al museo 2 – La fuga. Dopo due anni dalla notte al museo, Larry Daley è a capo di un’azienda che produce le sue invenzioni. Un giorno, colto dalla malinconia, Larry torna al Museo di Storia Naturale e scopre che dovrà rimanere chiuso per qualche tempo per ristrutturazioni. Quasi tutti i pezzi delle collezioni verranno, quindi, temporaneamente spostati all’Istituto Smithsonian di Washington. Su Rai 3 alle 21:00 andrà in onda il film Lo straordinario viaggio di T.S. Spivet.

mercoledì 3 gennaio 2018

Stasera, mercoledì 3 gennaio 2018 sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Retequattro, alle ore 21:15, andrà in onda il film Love actually – L’amore davvero. A Londra, in piena atmosfera natalizia, alcune persone si innamorano, altre si lasciano, qualcuno incontra la persona giusta, qualcuno cerca solo un’avventura. Su Canale 5 vedremo il film Woman in Gold. Maria Altman è una donna ebrea che cerca di riavere il famoso dipinto “Ritratto di Adele Bloch-Bauer” e altri beni indebitamente sottratti alla sua famiglia dai nazisti durante la guerra, ed inizia una vera e propria battaglia legale che la porta presto dal cuore dell’establishment austriaco fino alla Corte Suprema Americana. Ad accompagnarla in questa impresa il giovane avvocato Randy Schoenberg, tanto inesperto quanto abile…

Su Italia 1, sempre alle 21:10, andrà in onda la serie tv Will & Grace con gli episodi 11 anni dopo, Chi è il tuo paparino?, Contatto d’emergenza, Nonno Jack, Il successo in affari senza lacrime e Un Natale d’altri tempi. La7 trasmetterà il film con Gregory Peck e Audrey Hepburn Vacanze romane. La principessa Anna fa visita nelle principali capitali europee, e Roma è l’ultima tappa.

