Ultime novita sulle detrazioni confermate nella legge di bilancio. La Legge di Bilancio pubblicata in G.U. il 29 dicembre 2017, Legge n. 205/2017, è intervenuta sulle detrazioni per la casa allo scopo di confermarle e modificarle. Vediamo nel dettaglio tutte le novità della nuova Legge di bilancio.

Ecobonus: la detrazione passa dal 65% al 50%.

L’ecobonus è stato ridotto al 50% per infissi e caldaie per gli interventi più comuni: come sostituzione degli infissi, installazione di schermature solari, sostituzione di caldaie. Per quelle a condensazione la detrazione, è limitata solo ai prodotti di classe A. Se però oltre alla caldaia si installano le valvole su tutti i termosifoni la detrazione rimane al 65%. Stessa aliquota nel caso di acquisto di caldaie a condensazione integrate con impianti a pompa di calore, oppure di sole pompe di calore. L’obiettivo delle norme, è di premiare gli interventi che consentono un risparmio energetico. Per questo resta inalterata l’aliquota sugli interventi di coibentazione e installazione di pannelli solari.

Detrazioni legge di Bilancio 2018: Bonus mobili.

È stato confermato il bonus mobili 2018, per coloro che hanno effettuato lavori di ristrutturazione nel 2017 o che hanno intenzione di effettuarli nel 2018. È possibile, ottenere una detrazione fiscale del 50% per l’acquisto di arredi e di grandi elettrodomestici da destinare alla casa nella quale sono stati effettuati i lavori edilizi. Il tetto di spesa è di 10.000 euro per appartamento.

Bonus verde per i proprietari di terrazzi e giardini.

I proprietari di terrazzi e giardini che procederanno alla sistemazione del verde, è previsto il “bonus verde”. Si tratta di una detrazione fiscale del 36% per chi acquista alberi e piante, effettua la sistemazione di siepi e prati, realizza o migliora impianti di irrigazione. La detrazione sui lavori di giardinaggio, che comprende anche le spese di progettazione delle aree verdi, è ammessa su un tetto di spesa annuo di 5.000 euro ed viene riconosciuta anche per i lavori nei cortili e nei giardini condominiali.

