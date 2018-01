Luca Onestini continua a mandare messaggi di grande amicizia ad Ivana Mrazova, nonostante la lontananza fra i due. Infatti la modella si trova attualmente in Repubblica Ceca per trascorrere le vacanze con la sua famiglia. Dopo le dediche di canzoni che quasi quotidianamente Luca ha postato per Ivana, arrivano anche gli auguri di Capodanno per Ivana da parte di Luca e di una piccola fan.

Luca e Ivana: una grande amicizia destinata ed evolvere in amore?

Luca ha sempre sostenuto tra lui e la bellissima modella non c’è niente più di una grande amicizia che i due stanno approfondendo con calma e senza bruciare le tappe, come dimostra anche una sorta di dichiarazione che qualche tempo fa Luca ha scritto su Instagram.

Almeno in due occasioni però i due sono stati incitati a darsi un bel bacio in pubblico. I due non si sono tirati indietro, ma di certo i baci scambiati a favore di camera non hanno dato il via a una relazione vera e propria come avrebbero sperato milioni di fan.

Durante le feste il rapporto tra i due non ha conosciuto soste, ed è recente il video che Ivana ha inviato a Luca mostrando la sua nipotina intenta a ripetere le frasi – tormentoni con cui Luca è diventato celebre.

Luca con una piccola fan e la dedica dei due ad Ivana.

Dopo aver letteralmente conquistato il pubblico del Grande Fratello VIP, Luca Onestini è stato travolto da un’ondata di impegni professionali una volta uscito dalla casa. Molti di essi sono praticamente di routine per tutti i partecipanti al reality della Mediaset e Luca si è trovato a dividere molti palcoscenici con gli ex coinquilini.

Nella maggior parte dei casi Luca è stato invitato assieme a Raffaello Tonon, dal momento che il pubblico ha dimostrato in più occasioni di amare moltissimo la nuova, buffa coppia di amici che si è formata durante il reality.

In occasione di una serata che Luca ha trascorso in un locale in compagnia di Raffaello Tonon, c’è stata una scena ad altissimo contenuto di tenerezza: una piccolissima fan di Luca e Ivana ha raggiunto Luca e insieme hanno mandato un messaggio di buon anno alla Mrazova.

La bambina, nel locale assieme ai genitori, aveva già conosciuto Ivana in un’altra occasione ed era stata presa in braccio anche da lei. Aiutata da suoi genitori e da Luca, la piccola ha mandato un bacino alla modella e ha ripetuto il suo nome.

