Papa Francesco: Udienza Generale. Si terrà anche oggi 3 gennaio 2017, come ogni mercoledì, l’Udienza Generale del Santo Padre. In attesa di conoscere il contenuto del discorso che pronuncerà più tardi, ricordiamo che mercoledì scorso Papa Francesco approfondì il significato del Natale. “Ai nostri tempi, specialmente in Europa, assistiamo a una specie di “snaturamento” del Natale: in nome di un falso rispetto che non è cristiano, che spesso nasconde la volontà di emarginare la fede, si elimina dalla festa ogni riferimento alla nascita di Gesù. Ma in realtà questo avvenimento è l’unico vero Natale! Senza Gesù non c’è Natale; c’è un’altra festa, ma non il Natale. E se al centro c’è Lui, allora anche tutto il contorno, cioè le luci, i suoni, le varie tradizioni locali, compresi i cibi caratteristici, tutto concorre a creare l’atmosfera della festa, ma con Gesù al centro. Se togliamo Lui, la luce si spegne e tutto diventa finto, apparente”, ha affermato.

Il messaggio di Papa Francesco sul senso del Natale.

Il Pontefice nel corso dell’ultima Udienza Generale ha approfondito il significato del Natale, spiegando come va interpretato nella vita di ognuno:”Cari fratelli e sorelle, in questi giorni apriamo la mente e il cuore ad accogliere questa grazia. Gesù è il dono di Dio per noi e, se lo accogliamo, anche noi possiamo diventarlo per gli altri – essere dono di Dio per gli altri – prima di tutto per coloro che non hanno mai sperimentato attenzione e tenerezza. Ma quanta gente nella propria vita mai ha sperimentato una carezza, un’attenzione di amore, un gesto di tenerezza… Il Natale di spinge a farlo. Così Gesù viene a nascere ancora nella vita di ciascuno di noi e, attraverso di noi, continua ad essere dono di salvezza per i piccoli e gli esclusi“, ha concluso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA