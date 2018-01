Per Luca Onestini e Ivana Mrazova love is in the air: frasi romantiche per iniziare l'anno!

Luca Onestini e Ivana Mrazova, le ultime news. A poche settimane dall’uscita dalla casa del Grande Fratello Vip 2017 Luca Onestini sembra non pensare ad altro che alla modella ceca Ivana Mrazova. Il secondo classificato del Grande Fratello Vip, nonché ex tronista di Uomini e Donne Luca Onestini, in giro per serate ed eventi, sembra non aver dimenticato la modella ceca Ivana Mrazova conosciuta proprio all’interno del reality show di canale 5- i più attenti ricorderanno che era stato lasciato nel bel mezzo della diretta televisiva dalla fidanzata Sorgè Soleil-.

Luca Onestini e Ivana Mrazova in love!

In occasione del suo 25esimo compleanno, trascorso in compagnia di amici vecchi e nuovi – tra questi il conduttore Raffaello Tonon con cui proprio nel reality sembra aver stretto un legame molto forte- ha postato su Instagram molte immagini che lo ritraggono mentre festeggia goliardicamente. Ma il pensiero più bello sembra andare alla modella ceca, con cui sembra voler approfondire “l’amicizia” dopo l’uscita dalla casa più spiata d’Italia. La sua non presenza ai festeggiamenti del bel Luca sembra infatti aver deluso un po’ i tanti fan dell’ex tronista che speravano in una love story tra i due.

Ivana infatti pare abbia raggiunto la famiglia nella Repubblica Ceca per trascorrere le festività natalizie. Ma ecco che la tecnologia è venuta in aiuto all’ex gieffino: attraverso un Instagram Stories ha dedicato alla modella un video messaggio. Con in braccio una bambina Luca saluta teneramente Ivana, per la gioia dei suoi followers più romantici. Ivana al momento non ha ancora risposto a tale saluto affettuoso. Che sia un modo per restare al centro del Gossip anche nel nuovo anno, o al contrario per fare breccia realmente nel cuore di Ivana? Non ci resta che restare connessi..

