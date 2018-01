Luca Onestini ha compiuto 25 anni e ha festeggiato, senza Ivana Mrazova, che si trovava ancora in Repubblica Ceca, dove ha trascorso tutte le feste natalizie. L’ex tronista ha trascorso il giorno del suo compleanno in compagnia dell’amico Raffaello Tonon. I moltissimi fans sognano di vedere al più presto insieme Luca Onestini insieme a Ivana Mrazova. La modella, tornerà presto in Italia per affiancare Nicola Savino nella conduzione del nuovo programma “90 Special”, che andrà in onda su Italia 1 il prossimo 17 gennaio.

Una dedica speciale di Luca Onestini.

Una dedica importate e speciale lasciata da Luca Onestini per il giorno del suo compleanno: “A lunghi passi verso te..Ultime ore di quest’anno, ultime ore da 24 enne .. Un anno pesante è ormai alle spalle. Situazioni difficili da superare, momenti amari .. Ma anche rinascita e felicità ..Chi mi conosce dice che la vita facile non l’ho mai avuta e che probabilmente mai l’avrò.. Chi non mi conosce pensa che sia stato tutto semplice .. Non è così .. NON dimentico da dove sono partito. Da dove vengo, non dimentico il SANGUE, il SUDORE e le LACRIME.. NON DIMENTICO i sacrifici, la sveglia alle 5 di mattina, il LAVORO a 5 euro l’ora, lo STUDIO matto fino alle 3 di notte .. IO NON dimentico.” Poi aggiunge: “Il sorriso però è SEMPRE rimasto e rimarrà finchè sarò in vita.. perché possono toglierci tutto ma la GIOIA di VIVERE, quella NO ! Grazie per essermi sempre vicini, per esserci stati nella difficoltà e per esserci ora, che finalmente, possiamo GIOIRE INSIEME.. Siete tutto“. Parole che in molti hanno interpretato come un possibile messaggio per Ivana Mrazova.

© RIPRODUZIONE RISERVATA