Nel 2018 previsti nuovi aggiornamenti per WhatsApp. I primi aggiornamenti dell’app, Whatsapp, arriveranno probabilmente nei prossimi giorni. Gli update riguarderanno principalmente le funzionalità dei gruppi e delle chat. In questi anni, la famosa App di messaggistica ha introdotto utili e nuove funzionalità: dalla possibilità di poter cancellare i messaggi inviati alla nuova modalità di registrazione delle note vocali senza tenere premuto costantemente il tasto microfono. Ricordiamo, come abbiamo scritto nei giorni scorsi, che Whatsapp cesserà lo sviluppo su alcuni smartphone obsoleti, come BlackBerry OS, BlackBerry 10 e Windows Phone 8.0. Vediamo insieme tutte le novità in arrivo.

Ecco le novità in arrivo per il 2018 su WhatsApp!

Secondo quanto riportato da alcuni siti all’estero, per l’app WhatsApp sono in arrivo nuove funzioni interessantissime per gli utenti. Sui gruppi saranno introdotte delle restrizioni per i membri, e gli amministratori invece avranno maggiori privilegi. Per quanto riguarda le chat, l’introduzione della possibilità di registrare note vocali senza la pressione continuata ma con la funzione “swip”, che permette di registrare semplicemente scorrendo il tasto microfono verso l’alto.

Tra le novità in arrivo ci sono le note video. Una funzione che arriverebbe da Telegram. Dunque, oltre all’audio del messaggio si potranno inviare brevi video con lo scopo di coinvolgere maggiormente l’interazione tra due persone nella chat. Questa funzione sarà attiva nei prossimi giorni dagli sviluppatori nella funzione beta e verrà attivata nei prossimi mesi del 2018. Il dubbio che sorge è sull’efficienza, in quanto in termini di capacità il video occupa molto più spazio nelle memorie dei telefoni rispetto a un messaggio vocale. Bisogna attendere ulteriori informazioni riguardo gli aggiornamenti.

