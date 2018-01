Caterina Balivo, il look a Detto Fatto oggi, 4 gennaio 2018. Caterina Balivo torna oggi, 4 gennaio 2018, con una nuova puntata di Detto Fatto. La bella conduttrice ogni giorno indossa degli outfit molto graziosi da cui possiamo prendere spunto per il nostro look, ed oggi ha scelto di scendere sul palco di Detto Fatto con un elegante completo black and white. Scopriamo, ora, quali sono i tutorial proposti a Detto Fatto oggi, giovedì 4 gennaio 2018.

Detto Fatto, i tutorial di oggi, giovedì 4 gennaio 2018: cucina, moda, fai da te, buone maniere.

A Detto Fatto oggi, 4 gennaio 2018, c’è un graditissimo ritorno: quello di Giulia Vaiana, che propone la ricetta di golosi dolcetti a forma di calza della befana fatte da pasta di cereali coperte di cioccolato bianco. Irene Colzi torna con un tutorial di moda, suggerisce alcuni look nei colori di tendenza, tra cui il fucsia, e dà alcuni consigli sui saldi. A Detto Fatto Donna Rita ci insegna a realizzare delle bellissime e particolari calze “Ciacci style” con dei jeans, dei glitter e con dei ritagli di stoffa. A Detto Fatto torna la regina delle buone maniere Elda Lanza, che ci spiega cosa regalare alla padrone di casa quando siamo invitati a cena. Elda suggerisce di non portare la solita bottiglia di vino, a meno che non sia espressamente richiesto dalla padrona di casa: sarebbe opportuno far recapitare dei fiori qualche ora prima della cena, in modo che la padrona di casa possa esporli durante la cena. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, tutorial e news su Detto Fatto.

