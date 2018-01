Grande Fratello Vip 2017: Giulia De Lellis rivela la verità su Barbara d'Urso

Giulia De Lellis e Barbara D’urso sono ai ferri corti? Nonostante prima della sua avventura al Grande Fratello Vip 2017, Giulia De Lellis fosse un’opinionista fissa nei salotti di Barbara D’Urso, Pomeriggio 5 e Domenica Live, la giovane romana ha disertato l’invito a partecipare ad entrambe le trasmissioni, dove avrebbe raccontato, come altri ex concorrenti del Grande Fratello Vip 2017, la sua esperienza nel reality più seguito dell’anno. Non è stata l’unica a non accettare l’invito alle trasmissioni della D’Urso: prima di lei i fratelli Rodriguez ed Ignazio Moser. E’ accaduto qualcosa tra le due donne?

Barbara non ha esitato a prendere le distanze dalle affermazioni di Giulia al Grande Fratello Vip 2017, che le sono costate l’accusa di omofobia e la “partaccia” in diretta da Alfonso Signorini. Giulia si sarà sentita tradita?

Giulia spiega il perchè dell’assenza nelle trasmissioni della D’Urso.

Giulia De Lellis, come riportato da Nuovo Tv ha affermato di essere oberata di lavoro e di aver dovuto rinunciare a qualcosa, non avendo molto tempo a disposizione. Se si guarda il suo profilo con tutti gli appuntamenti dedicati a serate in giro per l’Italia, risulta difficile non crederle. Ma ci sarà dell’altro?

Giulia ha rivelato, inoltre, di essere impegnata in un suo progetto al quale sta lavorando da tempo. “Ci vorrà ancora tempo ma quando ci riuscirò sarà un sogno che diventa realtà. Quest’anno sarà pieno di sorprese targate GDL”, ha affermato. Frattanto ha confermato di avere intenzione di compiere il grande passo col fidanzato Andrea Damante, ma di attendere da lui la proposta ufficiale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA