Guida tv, tutti i programmi tv di stasera, giovedì 4 gennaio 2018 sulle reti Rai, Mediaset e La7

Guida tv completa di giovedì 3 gennaio 2018: tutti i programmi televisivi in prime time di Rai 1, Rai 2 e Rai 3. Ecco le ultime anticipazioni e news sulla prima serata delle tre reti nazionali: su Rai 1 ore 21:25, andrà in onda Meraviglie, il nuovo programma condotto da Alberto Angela che ci consentirà di fare un magico viaggio tra opere, luoghi, sistemi di vita assolutamente particolari che testimoniano la creatività e l’ingegno dei nostri predecessori. Su Rai 2 va in onda il film Quel pazzo venerdì. Anna e sua madre Tess attraversano il tipico periodo di crisi in cui sono numerosi i conflitti figlio – genitore, ma un giorno le due, complice un magico dolce della fortuna cinese, si ritrovano l’una nel corpo dell’altra… Su Rai 3 ore 21:20 vedremo il film Il coraggio della verità.

La guida tv di questa sera giovedì 3 gennaio 2018 e le ultime anticipazioni e news sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

La nostra guida Tv sulla prima serata delle principali emittenti continua con le ultime anticipazioni e news sulla prima serata delle tre reti Mediaset: su Rete 4 alle ore 21.20 vedremo il film Gli intoccabili. Siamo negli anni Venti, e si narra della guerra mossa dall’agente del tesoro Eliot Ness ad Al Capone. Su Canale 5 andrà in onda la serie tv Le tre rose di Eva 4. Alessandro è ancora rinchiuso nella cella di Cristina. Aurora è preoccupata perché lui non risponde e l’auto su cui viaggiava viene trovata nel lago, ma è vuota… Fabio vuole aiutare Aurora a trovare Alessandro… Su Italia 1 vedremo il programma di intrattenimento Colorado 2017. Secondo le anticipazioni della Guida Tv, su La7 va in onda il film Uno strano scherzo del destino. Michael trova un bebé davanti alla porta di casa. L’uomo ha appena divorziato a causa dell’infedeltà della moglie, e fare da padre a quella creatura ridona un senso alla sua esistenza.

