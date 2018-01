La prova del cuoco, le nuove ricette e sfide della puntata di oggi, giovedì 4 gennaio 2018. Oggi, giovedì 4 gennaio 2018, La Prova del cuoco, trasmissione seguita ogni giorno da tantissimi telespettatori, torna in onda su Rai 2 con tante ricette interessanti e facili da preparare anche a casa. Prima di scoprire le ricette proposte oggi, ricordiamo quelle realizzate durante la puntata di ieri, 3 gennaio 2018.

La Prova del cuoco, le ricette della puntata di ieri, 3 gennaio 2018.

La Prova del cuoco da martedì è tornata in tv dopo la breve pausa per il Capodanno, e propone tante ricette adatte a questi ultimi giorni di festività. Andrea Mainardi ha proposto l’arrosto della mamma: si tratta di un piatto di carne a base di tacchino, prosciutto cotto, emmental e spinacini. Daniele Persegani ha proposto una ricetta che possiamo pensare di realizzare per l’Epifania: i torroncini della Befana con crema pasticcera, farina di mandorle, coperti di cioccolato bianco. A Capodanno i piatti che non sono potuti mancare sulle nostre tavole sono lenticchie e cotechino. Anna Moroni ci ha suggerito un’idea per consumare gli avanzi, ed ha proposto la ricetta del riciclo di lenticchie e zampone. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, ricette e news su La Prova del Cuoco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA