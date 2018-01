Guida tv completa di venerdì 5 gennaio 2018: tutti i programmi televisivi in prime time di Rai 1, Rai 2 e Rai 3. Ecco le ultime anticipazioni e news di questo venerdì sulla prima serata delle tre reti nazionali: su Rai 1 andrà in onda il film Cenerentola. Ella ha una vita idilliaca che va in frantumi quando sua madre muore e suo padre, un mercante, si risposa con una donna malvagia già madre di due figlie altrettanto perfide, Anastasia e Genoveffa. Le cose peggiorano ulteriormente per la fanciulla quando anche l’amato padre muore, e lei si ritrova da sola con la matrigna e le sorellastre. Cenerentola, però, non smette di essere gentile e ottimista. Un giorno, nel bosco, Ella incontra un affascinante sconosciuto: non un semplice apprendista del Palazzo Reale, come lei crede, ma il Principe in persona…

Su Rai 2 andrà in onda Unici, la nuova trasmissione di Renzo Arbore. A casa sua, davanti ad una tavola piena di spezie, che usa nella musica come nella vita, Renzo Arbore si racconta a Giorgio Verdelli. Si tratta di una trasmissone che mette al centro la musica, tra passioni, amici, amori ed avventure, con tante storie e curiosità spesso inedite. Su Rai 3 alle 21:20 andrà in onda il film Il sapore del successo.

Guida tv di questa sera venerdì 5 gennaio 2018: le ultime news e anticipazioni sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

Stasera, venerdì 5 gennaio 2018 sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Retequattro andrà in onda il film Cobra. Il detective Cobra è un poliziotto dai metodi sicuramente poco ortodossi ma in grado di svolgere il suo lavoro nel migliore dei modi. Quando una setta inizia a colpire ignare vittime, l’uomo viene assegnato alla protezione dell’unica testimone di uno degli omicidi.

Su Canale 5 vedremo il film Sacrificio d’amore – quinta puntata. Su Italia 1, sempre alle 21:10, andrà in onda il Gran Galà del ghiaccio, evento giunto alla sua undicesima edizione. Quest’anno brilleranno in pista importanti guest stars a cominciare dalla campionessa del mondo che incanta per stile e maestria, l’italiana Carolina Kostner, e dallo svizzero plurimedagliato Stéphane Lambiel, il Piccolo Principe del Ghiaccio. Stasera La7 trasmetterà invece il film Normad – The Warrior.

