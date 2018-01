Le anticipazioni della puntata di oggi, 5 gennaio, de Il Segreto: va a monte il piano di Francisca, Severo e Carmelo. Oggi, venerdì 5 gennaio 2018, va su Canale 5 va in onda un nuovo, imperdibile appuntamento pomeridiano con la soap Il Segreto. Scopriamo insieme quali sono le anticipazioni ufficiali. Nella puntata odierna de Il Segreto, vedremo che l’arrivo di Don Gaspar ha compromesso fortemente il piano di Francisca, Severo e Carmelo: il prete, infatti, perquisendo casa di Cristobal alla ricerca di oscure presenze, ha trovato la tunica di Severo e l’arnese che simulava il pianto di un bambino. Nessuna oscura presenza, dunque…

Lucia rimane a casa di Hernando? Le anticipazioni de Il Segreto del 5 gennaio 2018.

Le anticipazioni de Il Segreto rivelano che Hernando ha ormai deciso: vuole riavere la sua vita e la sua felicità coniugale, e per far ciò sa che deve mandare via Lucia. Comunica, così, a Camila e Lucia, da avere molto denaro che ricompenserà l’ “amica” della moglie, che con quei soldi potrà tornare a Cuba. Lucia non si aspettava un simile gesto da parte di Hernando, e prova a parlargli, ma l’uomo sembra irremovibile dalla sua decisione. A far cambiare idea a Hernando è Beatriz, che corre dal padre a chiedergli di far rimanere Lucia: la ragazza sta affrontando un periodo difficile e la presenza di Lucia potrebbe aiutarla a solleverle il morale. Onesimo, intanto, inizia a organizzare la festa di San Mamerto e vorrebbe anche indire un concorso di bellezza. Il concorso fa gola a Dolores, che vorrebbe partecipare.

