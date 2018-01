Ufficializzate sui social la partecipazione delle tre naufraghe che partiranno per l’isola dei famosi 2018. Il 22 gennaio Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino, nel ruolo di inviato in Honduras, daranno al via alla nuova edizione del reality show “Isola dei Famosi”. Attraverso i social, sono stati ufficializzati i nomi delle tre naufraghe che parteciperanno al cast del reality: Bianca Atzei, Nadia Rinaldi e Alessia Mancini sbarcheranno sulle spiagge di Cayo Cochinos per affrontare ogni prova e pronte a superare ogni tipo ostacolo.

I messaggi sui social delle tre naufraghe.

Bianca Atzei è pronta a ripartire, dopo aver vissuto un periodo difficile con Max Biaggi, prima la caduta del pilota, e dopo la rottura del rapporto. Ha dichiarato la Atzei via social:”È arrivato il momento di annunciarvi una sorpresa, che a molti farà piacere e altri forse non approveranno la mia scelta, ma l’ho fatta e pensandoci a lungo. Più passavano i giorni e più dentro di me cresceva la curiosità. Delle volte si possono prendere delle direzioni che all’apparenza sono lontane da te, da quello che sei e che fai. Ma possono essere delle strade importanti da percorrere soprattutto per te stesso.”. Invece, l’annuncio dell’attrice Nadia Rinaldi è arrivato su Instagram: “Sono ufficialmente una concorrente dell’isola dei famosi 2018… Mi sto esercitando al digiuno. Già c’ho fameeeeee“. Alessia Mancini, ex letterina di “Passaparola” ha postato su Instagram una foto in montagna con il figlio, che indica un punto distante e il commento: “Guarda tesoro… oltre quella montagna c’è un’isola bellissima, che la mamma raggiungerà tra pochi giorni“.

© RIPRODUZIONE RISERVATA