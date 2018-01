Tra Luca e Ivana molti i messaggi sui social durante le festività che hanno trascorso separati. Tanti i messaggi e dediche lasciati sui social che stanno facendo sognare i migliaia di fan della coppia. In particolare il bacio della buonanotte, la canzone di Vasco Rossi “Come nelle favole”.Il messaggio di auguri per il compleanno di Luca: “Auguriiii!!! Ciccio +25. Piccoli bombers crescono”. Poi ha aggiunto un piccolo gorilla e un cuore rosso identico a quello che Luca disegna quando ascolta canzoni d’amore. Ancora, il video in cui Ivana insegna alla nipotina “Batti le mani, schiocca le dita, umore alto tutta la vita”. La bimba divertita canta il ritornello e sul filmato, la modella scrive “It’s ok, it’s ok, Laurinka way, piccole bomberine crescono”. Un modo divertente per ricordare “Luca” il quale lo ha inserito nelle sue Instagram Stories e aggiungendo subito dopo la canzone “Faded” di Alan Walker accompagnata da un grande cuore. Il 5 gennaio, la modella ceca rientrerà in Italia dove è attesa alle prove del programma in prima serata “90Special” con Nicola Savino e Katia Follesa.

Una dedica d’amore a Luca Onestini?

Ivana Mrázová ha postato un video dove coccola il suo cagnolino e canta “Ti amo” di Umberto Tozzi in sottofondo. Messaggio rivolto a Luca Onestini? Tra pochi giorni scoprireremo se nascerà la la nuova coppia.

Staranno insieme per il compleanno di Ivana Mrazova?

Ivana Mrazova festeggerà il suo compleanno il prossimo 7 gennaio con gli amici del Grande Fratello Vip? I tantissimi fans si aspettano che il compleanno sia il momento giusto, per Luca e Ivana di rivedersi e trascorrere insieme una serata in cui scatti la scintilla che tutti attendono.

© RIPRODUZIONE RISERVATA