È morta Marina Ripa di Meana. Da oltre 16 anni lottava contro il cancro, come lei stessa aveva raccontato in tv, nel programma di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5 nello scorso maggio. È stata moglie di Alessandro Lante della Rovere, prima di risposarsi con Carlo Ripa di Meana. Era nata a Reggio Calabria il 21 ottobre 1941. Dagospia ha riportato che Marina aveva confidato agli amici che “avrebbe festeggiato il suo ultimo Natale“. Marina Ripa di Meana si è spenta nella sua casa di Roma dopo aver combattuto una lunga malattia. Per suo volere, come spiegano fonti vicino alla famiglia, non sono previste cerimonie funebri.

Una delle personalità più amate e discusse della tv.

Marina è diventata una delle protagoniste della vita mondana di Roma dagli anni Sessanta in poi. Ma è il matrimonio con Alessandro dei duchi Lante della Rovere, il 10 giugno 1964, a darle la notorietà a livello nazionale. Da lui, è nata Lucrezia. Nel 1982 si è sposata in seconde nozze con il marchese Carlo Ripa di Meana. Poi iniziano le prime apparizioni in tv, Per un po’ di tempo fa da valletta a Maurizio Costanzo nella trasmissione Grand’Italia. Poi diventa opinionista in svariate trasmissioni televisive. Dalla sua celebre biografia è stato tratto il film “I miei primi 40 anni“, di Carlo Vanzina con protagonista Carol Alt.

Il 13 aprile scorso Marina era stata a Genova in occasione della presentazione del libro “Colazione al Grand Hotel – Moravia, Parise e la mia Roma perduta” dove Marina Ripa di Meana aveva così raccontato la sua vita nella Capitale: «In questo libro ho voluto raccontare un periodo della mia vita attraverso le storie vissute con questi due grandi amici e scrittori; ho usato il ricordo della loro amicizia per entrare in un momento della vita romana che è stato esageratamente bello, piacevole e particolare. Un periodo che ricordo con grande felicità nel senso lato anche se privatamente ho avuto momenti molto difficili».

