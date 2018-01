Anticipazioni del trono classico di Uomini e Donne. Si è conclusa la nuova registrazione del Trono Over di Uomini e Donne, confermato il ritorno in studio di Anna Tedesco. La dama aveva lasciato il programma dopo le accuse di Gianni Sperti di avere una relazione con Giorgio Manetti. La dama è stata protagonista di una nuova sfilata che ha colpito tutti. È proprio l’otto datole da Giorgio Manetti a farle vincere la simpatica sfida. Anna ha inoltre chiarito che la loro amicizia è ormai chiusa dopo quello che è accaduto in studio ma c’è chi sospetta che non sia così.

Gemma e Giorgio inaugurano il nuovo anno con un bacio.

Gemma Galgani e Giorgio Manetti protagonisti anche nella nuova registrazione, i due inaugurano il nuovo anno con un bacio. I due hanno ballato insieme sulle note di “Fidati ancora di me” di Alessandra Amoroso ed è alla fine è scattato il bacio. Gemma viene nuovamente accusata da Valentina di prendere in giro gli altri cavalieri che arrivano per conoscerla, visto che è ancora palesemente innamorata di Giorgio.

Nonostante Gemma non abbia tenuto nascosto il suo per Giorgio, sta continuando a conoscere anche Raffaele. Per lui conquistarla sarà una sfida! Valentina interviene, secondo lei Gemma non è assolutamente interessata a Raffaele e sta prendendo solo in giro nasce una vivace discussione. Si accende così in studio un acceso scontro che coinvolge la Galgani, Valentina e Tina Cipollari. Tra Anna e Valter, la loro conoscenza procede bene, si definiscono a vicenda “vulcanici” e continueranno a vedersi. Riccardo e Ida tornano in studio, nel backstage si sono finalmente chiariti e la lei continuerà a conoscere esclusivamente lui.

© RIPRODUZIONE RISERVATA