Ultime news Maria De Filippi arrabbiata con un opinionista di Uomini e Donne. Il programma Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi, tornerà in onda da lunedì 8 Gennaio 2018 alle 14.45 su Canale 5. Durante le ultime registrazioni delle puntate del Trono Classico di ”Uomini e Donne”, Maria De Filippi si è arrabbiata dietro le quinte con uno degli opinionisti.

Chi è l’opinionista che ha fatto arrabbiare la De Filippi?

Ha rivelare in esclusiva la notizia che Maria De Filippi è molto arrabbiata con uno degli opinionisti del trono classico di Uomini e Donne, è stato il settimanale Oggi. Si racconta che Maria De Filippi avrebbe addirittura mandato via l’opinionista. Il giornalista ha preferito non fare nomi. Di chi si tratta? Il giornalista, Alberto Dandolo ha dichiarato sulle pagine del settimanale Oggi: “Nei corridoi degli Studi Elios di via Tiburtina, a Roma, gira insistente la voce che Maria De Filippi sia molto delusa da un opinionista fisso (ma di seconda linea) di Uomini e Donne. Pare che il “ragazzino” abbia le ore contate. Di chi stiamo parlando?” Nei giorni scorsi, il giornalista, sul suo profilo Instagram ha discusso con i suoi followers, del nuovo fidanzamento di Claudio Sona e Mario Serpa, anticipando che la carriera come opinionista dell’ex corteggiatore di Uomini e Donne sarebbe stata breve. Per sapere quale opinionista non tornerà all’inizio delle prossime puntate del dating show bisognerà attendere lunedì 8 gennaio 2018. Vedremo chi tra Tina Cipollari, Gianni Sperti, Jack Vanore e Mario Serpa abbandonerà la trasmissione, anche se è facile intendere da questi dettagli indicati di chi opinionista si tratta.

