Verissimo torna con le puntate del nuovo anno. Sabato 6 gennaio torna Verissimo, il rotocalco di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. L’ultima puntata del 2017 si è chiusa con la partecipazione di Al Bano, Cristina D’Avena, Sergio Sylvestre, Paola Cortellesi ed Antonio Albanese. L’angolo dedicato a “Il Segreto” ha visto protagonista Hernando Dos Casas, interpretato da Angel De Miguel. La puntata di Verissimo che andrà in onda domani si preannuncia, come sempre, ricca di sorprese ed emozioni.

Carla Bruni a Verissimo.

Domani a Verissimo vedremo Carla Bruni, ex modella, ora cantante. Lo segnala un post ufficiale su Instagram:”Sabato a Verissimo un’intervista davvero imperdibile: Carla Bruni. La top model, ex Première Dame e oggi cantante, racconta la sua storia per la prima volta in assoluto alla tv italiana. Vi aspettiamo ore 16.10 su Canale 5″.

Carla Bruni, nota anche per aver sposato l’ex Presidente della Francia, Nicolas Sarkozy, ha parlato della sua famiglia e della tragica scomparsa del fratello. Per quanto riguarda la sua vita privata, ha rivelato di amare molto suo marito. “Se mio marito mi tradisce lo ammazzo”. ha rivelato nell’intervista rilasciata a Silvia Toffanin. Carla ha anche ricordato i tempi in cui sfilava per Gianni Versace. “Gianni ci trattava benissimo, come se fossimo la sua famiglia. Voleva dare un’immagine della donna forte e potente”, ha affermato. A proposito della recente rimpatriata con le colleghe modelle ha aggiunto:”E’ stato commovente rivedere Cindy Crawford e Claudia Schiffer che non vedevo da anni. E’ stato molto emozionante essere lì, tra lacrime e riso”.

Silvia Toffanin accoglierà nel suo salotto anche Simona Ventura, Stefano Bettarini con il figlio Nicolò, Ilenia Pastorelli e Carlo Verdone.

