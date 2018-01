Stefano De Martino è in partenza per l’Isola dei Famosi nel ruolo di inviato, vinto dopo un ballottaggio con Raz Degan, Daniele Bossari e Alvin. Sono aperte le scommesse su chi potrebbe sostituirlo ad Amici.

Il probabile sostituto di Stefano De Martino ad Amici: il ballerino Klajdi Selimi.

L’addio di Stefano De Martino ad Amici è confermato. L’ex marito di Belen lascerà il talent show, la scuola di “Amici”, per andare a L’isola dei Famosi. Il suo saluto al programma di Maria De Filippi è emozionante ma fa dispiacere tutti. Dopo il loro ultimo ballo insieme, la sua ‘compagna’ di danza Elena D’Amario gli dedica un post commovente su Instagram.

Stefano partirò per l’Honduras in veste di inviato del programma che partirà il 22 gennaio e che vedrà ancora la conduzione di Alessia Marcuzzi. Sembra che come sostituto possa arrivare l’ex studente della scuola di Maria De Filippi, Klajdi Selimi: “Come si sa Stefano De Martino ha lasciato Amici per partire come inviato verso L’Isola dei Famosi – fa sapere Ivan Rota per Dagospia – e secondo indiscrezioni al suo posto potrebbe arrivare un personaggione che in pochi ricorderanno: Klajdi Selimi.”

Il ballerino albanese inseparabile dalla sua bandana che divise il pubblico nella quarta edizione di Amici è stato visto aggirarsi negli studi Mediaset a Roma. O magari è passato di lì per caso?”

© RIPRODUZIONE RISERVATA