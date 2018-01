Regali Pandora 2018: E’impossibile non perdersi nella vasta collezione di gioielli Pandora. Se si è alla ricerca di un regalo personalizzato, un gioiello con le pietre natali Pandora sarà sicuramente molto gradito. Pandora ha creato una serie di gioielli nei quali spicca una pietra di un colore particolare a seconda del mese di riferimento. La pietra natale del mese di gennaio è di colore rosso. Per una donna nata nel mese di gennaio Pandora suggerisce pendente, orecchini o anello con il granato.

Pietre pendenti: la nuova collezione Pandora.

Se la donna a cui regalare un gioiello Pandora è nata a febbraio, la pietra che viene incastonata in pendenti, orecchini ed anelli è l’ametista. La pietra natale di marzo è il cristallo color acqua, di aprile il cristallo di rocca e di maggio il cristallo verde smeraldo. La pietra natale del mese di giugno è la pietra di luna grigia, di luglio di color rosso rubino, di agosto l’olivina. Per settembre la pietra di riferimento è blu zaffiro. Il cristallo rosa domina i gioielli di ottobre, mentre il citrino giallo per novembre ed il cristallo blu per dicembre, completano la collezione delle pietre natali Pandora. I pezzi possono essere scelti singolarmente oppure creando una parure.

